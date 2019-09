Schweiburg Die Landfrauen Schweiburg haben ein abwechslungsreiches Herbst- und Winterprogramm zusammengestellt. Die Termine reichen bis in den Februar. Zukünftig wollen die Schweiburgerinnen allerdings für ein Kalenderjahrprogramm von Januar bis Dezember zusammenstellen.

• Am Sonnabend, 5 . Oktober, 9 Uhr, geht es zum großen Herbstmarkt nach Brake. Der Verein backt wieder die leckeren Kartoffelpuffer.

• Am Sonntag 13. Oktober, wird der Erntedank-Gottesdienst in der St. Vitus Kirche zu Schweiburg gefeiert – mit anschließendem Imbiss.

• Am Donnerstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, heißt es im Gemeindehaus „Unser Leben am Deich geprägt von Sturmfluten“. Zeitzeugen berichten von Deichbau und Mee(h)r. Es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung mit der Dorfgemeinschaft Schweiburg und dem Bürgerverein Diekmannshausen; Partner sind herzlich eingeladen.

• Am Montag, 4. November, 19 Uhr, wird im Gemeindehaus ein Kreativabend mit Jutta und Hille unter dem Motto „Aus Mülltüte wird Stern, Geschenke aus der Küche“ geboten.

• Am Dienstag, 26. November, 19 Uhr, steigt im Gemeindehaus ein geselliger Spieleabend – wer möchte, der bringt sein Lieblingsspiel mit.

• Am Freitag 6. Dezember, 11 Uhr, startet vom Schweiburger Hof aus die Fahrt zum Nikolausmarkt im Museumsdorf Cloppenburg mit gemeinsamen Mittagessen. Der Kostenbeitrag liegt bei 30 Euro; Anmeldung bis zum 25. November.

• Am Montag 16. Dezember, 9.30 Uhr, steigt im Landhaus Diekmannshausen die Weihnachtsfeier mit Frühstück. Anschließend erzählt Helmut Wohlers aus Diekmannshausen über seine Kindheit am Deich; Anmeldung bis 6. Dezember.

• Am Montag. 20. Januar, 14 Uhr, wird im Gemeindehaus der Vortrag von Pastorin Elske Oltmanns „Mein Leben in der DDR“ geboten.

• Am Donnerstag, 20. Februar, 15.45 Uhr, startet am Schweiburger Hof die Theaterfahrt nach Bremerhaven. Aufgeführt wird die Operette „ Der Bettelstudent“ von Carl Millöcker – mit Führung hinter den Kulissen und Besuch des „Cafés Marlene“; Vorkasse 36 Euro. Anmeldung bis zum 1. Februar.

• Am Freitag, 28. Februar, 18.45 Uhr, geht es vom Schweiburger Hof zum Kinoabend im Braker Centraltheater mit anschließendem „Absacker“ im Duc d’Alben. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet; Eintritt pro Karte 7.50 Euro. Anmeldung bis 18. Februar.

• Alle Anmeldungen nimmt immer gerne frühzeitig Lisa Reins, Telefon 04455/541 entgegen.

• Ab Montag, 7. Oktober, 14 bis 16.30 Uhr, ist das nächste 14-tägige Treffen des Handarbeitskreises im Gemeindehaus. Die Leitung hat Jutta Scholz, Telefon 04455/9486035.