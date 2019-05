Schweiburg Jetzt ist das offizielle Signet in Grün mit dem Symbol Fahrradfahrer an der St.-Vitus-Kirche Schweiburg angebracht. Die Verleihung „Radwegekirche“ nahm Oberkirchenrat, Andreas Zuch vor. Anwesend waren der Bürgermeister Henning Kaars (UWG), Pfarrer Bernd Eichert, sowie Mitglieder des Fördervereins „Use Kark“ und der Kirchenrat. Es ist erst die vierte Kirche im Oldenburger Land, die diese Auszeichnung bekommen hat. In der Wesermarsch ist die Kirche in Blexen mit dabei.

Andreas Zuch erläuterte, dass bei diesen Kirchen der Zuspruch zugenommen hat: „Der Besuch hat in diesen Gotteshäusern zugenommen. Mit der offenen Kirche haben wir gute Erfahrungen gemacht. Das wird vom Tourismus gut angenommen.“ Bernd Eichert kann sich vorstellen, ein „Anliegenbuch“ auszulegen: „Das Geschriebene, Ängste, Nöte, Sorgen und Freude, kann man in den nächsten Gottesdienst mit einfließen lassen.“

Für den Titel Radfahrerkirche hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) Kriterien aufgestellt. Die Kirche soll in der Nähe zu einem Radwanderweg liegen. Die Kirche muss von Ostern bis zum Reformationstag (Allerheiligen) tagsüber frei zugänglich sein. Hier ist ja bisher schon eine verlässliche Kirche, wo man sich ehrenamtlich einbringt. Die St.-Vitus Kirche ist täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Beim Haupteingang hinter dem Tor wurde eine Abstellmöglichkeit für die Fahrräder geschaffen. Daneben besteht die Möglichkeit zur Rast mit zwei Bänken und einem Tisch. Im Nebengebäude befindet sich eine Toilette. Radwegekirchen sind eine spezielle Form der „(verlässlich) geöffneten Kirchen“.