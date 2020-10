Adventsmarkt abgesagt

Seefeld Eine weitere Veranstaltung fällt der Corona-Pandemie zum Opfer: der alljährliche Adventsmarkt in Seefeld. Das teilt Andreas Reimers-Lochmann mit, der die Veranstaltung zusammen mit Frank Thienken organisiert. „Wir können nicht garantieren, dass die Corona-Vorschriften eingehalten werden“, bedauert Andreas Reimers-Lochmann. Der Markt wird alljährlich am Sonnabend vor dem ersten Advent am Sportzentrum Seefeld gefeiert – in diesem Jahr wäre es am 28. November gewesen. Die beiden Veranstalter setzen jetzt auf bessere Bedingungen im nächsten Jahr.