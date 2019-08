Anmelden für Farben des Weines

Seefeld „Farben des Weines“ heißt die nächste Veranstaltung des Vereins Literaturplus Wesermarsch. Sie findet am Freitag, 9. August, ab 19 Uhr im Seefelder Weinkontor an der Reitlander Straße 5 statt. Irene Ullrich-Leimbach liest aus dem gleichnamigen Band, der mit Unterstützung des Malers Michael Apitz herausgegeben worden ist und Texte klassischer und zeitgenössischer Autoren zum Thema Wein enthält. Die Seefelderinnen Dagmar Barten und Gudrun Schamberg begleiten die Lesung vierhändig am Klavier. Der Eintritt kostet 8 Euro. Weil die Zahl der Plätze begrenzt ist, bittet Elke Dabisch bis zu diesem Dienstag um Anmeldungen unter Telefon 04731/2 14 73.