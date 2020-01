Bilder nach Horst Janssen

Seefeld In der Seefelder Mühle wird an diesem Freitag ab 18 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet. Sie heißt „Vorbilder/Nachbilder“ und zeigt Arbeiten eines Kunstseminars unter der Leitung der Seefelder Kunstpädagogin Meike Janßen. Sie führt auch in die Ausstellung ein. Die Teilnehmer haben sich mit dem Künstler Horst Janssen auseinandergesetzt, Anlass war eine Janssen-Ausstellung in der Kunsthalle Emden. Sie ermutigte die Teilnehmer zu Porträts, Landschaftsdarstellungen und grafischen Spielereien. Die Bilder sind bis zum 22. März zu sehen.