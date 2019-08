Das Bild im Stein finden

Seefeld Einfach mal der Hektik des Alltags entfliehen und eine Oase der Ruhe finden: Das können die Teilnehmer des nächsten Bildhauer-Seminars mit Ivo Gohsmann an der Seefelder Mühle. Es findet von Donnerstag, 3. bis Sonntag, 6. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Anmeldungen nimmt das Mühlenbüro an unter Telefon 04734/1234 oder per E-Mail unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de. Die Teilnehmergebühr beträgt 200 Euro, dazu kommen 20 Euro Materialkosten. Ivo Gohsmann hat Kunst und Pädagogik studiert, bei einem Steinbildhauer gearbeitet und ist jetzt als freischaffender Künstler in Lüneburg tätig. Seit vielen Jahren gibt er Kurse für Steinbildhauerei bei Volkshochschulen und Sommerakademien. Teilnehmer schätzen neben der künstlerischen Arbeit vor allem die Möglichkeit abzuschalten und sich ganz einer Sache zu widmen.