Endlich wieder Kino in Mühle

Seefeld Das Kulturzentrum Seefelder Mühle wagt einen weiteren Schritt in Richtung „neue Normalität“: Unter den aktuellen Corona-Einschränkungen sollen wieder kleinere Veranstaltungen stattfinden. Dazu gehören auch Kinoabende.

Einmal monatlich soll das Mobile Kino Niedersachsen mit einem Film ins Mühlencafé kommen, teilt die Geschäftsführerin Gesche Gloy- stein mit. Tatsächlich ist es nur ein Film und nicht, wie vor Corona, zwei, weil Kindervorstellungen am Nachmittag nicht vorgesehen sind.

Geplant sind lediglich Filmabende für Erwachsene, die jeweils um 20 Uhr beginnen. Der erste Termin ist an diesem Freitag, 25. September. Weitere Vorführungen gibt es am • Freitag, 16. Oktober, • Freitag, 13. November, und am • Freitag, 11. Dezember.

Wegen des erforderlichen Sicherheitsabstandes stehen jeweils nur 25 Plätze bereit. Anmeldungen sind erforderlich unter Telefon 04734/1236 oder per E-Mail unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de. Eine Maske muss mitgebracht werden. Als Eintritt ist wieder eine Spende willkommen.