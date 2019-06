Erinnerungen an das Elternhaus

Seefeld Eine neue Ausstellung wird an diesem Freitag ab 19 Uhr in der Seefelder Mühle eröffnet. Zu sehen sind insgesamt 45 großformatige Schwarzweiß-Fotos von Heiko Symann unter dem Titel „Das Haus meiner Eltern – Erinnerungen“. Symann, der schon seit Jahrzehnten in Oldenburg wohnt und sich in der Computer-Branche selbstständig gemacht hat, ist im 1964 errichteten Eigenheim seiner Eltern in Sande (Kreis Friesland) aufgewachsen. Nachdem sie gestorben waren, fotografierte er die Einrichtung, die weitgehend unverändert geblieben war. Was er zunächst nur für sich selbst gemacht hatte, stellte er schließlich zu einer Ausstellung zusammen. Die einführenden Worte spricht der Oldenburger Kunst-Experte Dirk Meyer.