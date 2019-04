Seefeld Genau 30 Jahre haben sie gehalten, die Uniformen mit den blauen Jacken. Doch jetzt ist Schluss damit: Der Fanfaren- und Spielmannszug Seefeld kleidet sich neu ein.

Und das wird gefeiert: mit einem offiziellen Akt und einer anschließenden Party unter dem Motto „Blau in den April“ am Sonnabend, 6. April, im Dorfgemeinschaftshaus Seefeld. Der offizielle Akt beginnt um 19.30 Uhr. Der Musikzug spielt auf, es folgen einige kurze Grußworte, und dann werden die neuen Uniformen vorgestellt. Ehrungen von aktiven und passiven Mitgliedern schließen sich an.

Dazu sind neben den Aktiven und Passiven aus dem Verein auch befreundete Vereine aus nah und fern sowie alle Freunde des Musikzugs aus Seefeld willkommen, sagt der Vorsitzende Markus Dollerschell. Um 22 Uhr folgt dann die Party „Blau in den April“, mit der die neuen Uniformen gefeiert werden. DJ Max vom Deich mixt die Musik.

Bei den neuen Uniformen wird, genau wie bei den jetzigen, die Seefelder Ortsfarbe Blau dominieren. Mehr verrät Markus Dollerschell noch nicht. Alle Uniformen und Hüte sind Maßanfertigungen.

Insgesamt wendet der Verein mehr als 11 000 Euro für die Neuanschaffungen auf. Das ist nur dank Sponsoring möglich. Großspenden kamen von der EWE-Stiftung, der Regionalstiftung der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) und von der Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham.