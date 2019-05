Geflüster aus der Geschichte

Seefeld Geschichten aus der Geschichte Seefelds und seiner Mühle sind an diesem Sonntag, 26. Mai, beim Erzähltheater in dem Kulturzentrum zu hören. Die Veranstaltung unter dem Motto „Mühlengeflüster“ findet zwei Mal statt: ab 12 und ab 15 Uhr. Jeweils fünf oder sechs ehrenamtliche Darsteller treten in historischen Kostümen auf; einige von ihnen sprechen Plattdeutsch.

• Ab 12 Uhr treten auf: Reiner Böning als Müller, Ingeborg Laverenz (Frau Pastor), Inge Warns (Frau des Mühlsteinschärfers), Hartmut Kühne (Dorflehrer) und Gudrun Günterberg (Alma Rogge).

• Ab 15 Uhr sind zu erleben: Reiner Böning, Anne Oltmanns, Jutta Barghop (Apothekerfrau), Ingeborg Laverenz, Inge Warns und Hartmut Kühne.