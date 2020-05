Judith Hermann: Mühle später

Seefeld „Sommerhaus später“: So heißt das 1998 erschienene Debütwerk, mit dem die Schriftstellerin Judith Hermann bundesweit bekannt geworden ist. Im vergangenen Herbst hat die gebürtige Berlinerin als Stipendiatin des Projekts „Literarischer Landgang“ das Oldenburger Land bereist. Dabei begleitete sie der Grafiker Andreas Reiberg aus Horumersiel. Im Juni wollte die 50-Jährige das Reiselogbuch bei einer Lesetour an sieben Orten vorstellen – darunter auch in der Seefelder Mühle. Doch wegen der Corona-Krise wird nichts daraus, wie die Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherung Oldenburg mitteilt. Judith Hermann, die abwechselnd in Berlin und im Wangerland lebt, hat allerdings zugesagt, die Lesereise im Herbst nachzuholen – für Seefeld sozusagen unter dem Motto „Mühle später“.

