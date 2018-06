Seefeld Es ist eher selten, dass Musiker aus den USA in der Seefelder Mühle zu hören sind. Stephanie Nilles, Jazz-, Blues- und Folkpianistin sowie Songwriterin aus New Orleans, ist eine Ausnahme.

Bereits vor sechs Jahren gastierte sie mit ihrer Band in dem besonderen Ambiente der Mühle; am Sonntagabend kam sie aus diesem Grund gern zu einem zweiten Konzert zurück.

Flotte Ragtimes

Wer Stephanie Nilles kennt, weiß, dass sie eine außerordentlich kreative Songwriterin ist und ihre durchaus kritischen Lieder, die oft mit schwarzem Humor verfasst wurden, mit überwältigender Leichtigkeit und intensiver Interpretation darbietet. Dabei greift sie gerne auf bekannte Stilmittel des frühen Jazz, die vorwiegend aus ihrer Wahlheimat New Orleans inspiriert wurden, zurück. So waren unter anderem flotte Ragtimes im Stile von Jelly Roll Morton oder auch erdige Bluessongs zu hören.

Das Besondere ihres Zugriffs auf die frühen Jazzformen ist, dass sie dieser bodenständigen Musik Texte hinzufügt, die durchaus gesellschaftskritische Themen beinhalten, wie beispielsweise die hochaktuelle Einwanderungspolitik, den Cyberterrorismus oder die Brutalität der amerikanischen Polizei. Auch äußert sie sich beispielsweise in ihrem Song „Open Season“ (2012) aus ihrem Album „Bandcamp“ sehr kritisch über die amerikanische Waffenpolitik.

In einem Interview bemerkte sie hierzu: „Das Lied ist entweder zu früh oder nicht früh genug geschrieben worden. Ich bin mir nicht sicher, was von beidem.“

Intensiver Gesang

Dies macht deutlich, wie nah die Songs der 33- jährigen preisgekrönten Musikerin am Puls des Zeitgeschehens liegen.

Aus ihrem jüngsten Werk, dem Zyklus „The Harbinger“, der in Anlehnung an Shakespeares „Othello“ 2017 veröffentlicht wurde, stellte sie unter anderem den nachdenklich ruhig wirkenden Blues „Oh, My Daughter“ vor. Hierin, wie auch in allen anderen Liedern, begeisterte die klassisch ausgebildete Pianistin neben ihren intensiv empfundenen Gesang durch ihre unglaublich leicht wirkende, stilistisch gekonnt vorgetragene Begleitung auf dem Klavier. Aus Gesang und Klavierbegleitung entstand auf diese Weise immer wieder eine spannende Symbiose.

Auch wer nicht jedes Mal den wichtigen englischen Text sogleich verstehen konnte, wurde an diesem Abend immer wieder in den musikalischen Sog von Stephanie Nilles eigener musikalischer Welt hineingezogen.

Kein Wunder, dass das begeisterte Publikum – es bestand nur aus etwa 30 Zuhörern – nach dem knapp zweistündigen Konzert die sympathische Musikerin erst nach einer Zugabe von der Bühne entließ.