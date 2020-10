Kultur: Wieder Leben in der Seefelder Mühle

Seefeld „Wir sind so froh, dass wir in der Seefelder Mühle wieder Ausstellungen präsentieren können“, sagte die Kunstpädagogin Meike Janßen. Nach mehrmonatiger Zwangspause in Folge der Corona-Pandemie war es jetzt erstmals möglich, eine Ausstellung zu eröffnen. Sie besteht aus Zeichnungen von Andreas Reiberg, zu denen Michael Hellbusch begleitende Texte verfasst hat.

Auch die Geschäftsführerin des Kulturzentrums Seefelder Mühle, Gesche Gloystein, brachte ihre Freude zum Ausdruck – wenngleich coronabedingt nur eine begrenzte Besucherzahl bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstag erlaubt war. Gleich am nächsten Tag war die Seefelder Mühle der Schauplatz einer Lesung in Kooperation mit dem Verein Literaturplus Wesermarsch. Dabei trat die Autorin Judith Hermann auf. Sie ist Stipendiatin des Literarischen Landgangs durch das Oldenburger Land.

• Die Ausstellung

Bei der Vernissage beschrieb Meike Janßen das Werden der Zeichnungen von Andreas Reiberg: „Bei dir erwächst aus einem Gewirr aus Linien, ob zärtlich oder trotzig, ein Bild.“ Solch eine Zeichnung sei ein leises Medium, in dem es aber auch manchmal Mal laut zugehe. Oft sei es der Blickwinkel, der das Motiv – wie beispielsweise das Wildschwein auf der Einladungskarte – sich bewegen, hinlegen, wieder drehen, hinsetzen oder abwenden lasse. Genau so habe sich auch der Künstler dem Tier genähert.

„Mein Eindruck ist, dass sich dabei Tier und Mensch nahe gekommen sind und sich mögen“, sagte Meike Janßen. Beim Zeichnen gebe es darstellende Umrisslinien, fragmentarische oder kaligrafische Linien, die fließend, lyrisch oder gar empathisch seien. In jeder einzelnen Linie, ob zart oder kraftvoll, zeige sich die Handschrift von Andreas Reiberg. Bei der Ausstellungseröffnung war auch der Schriftsteller Michael Hellbusch dabei, der Texte zu einigen Zeichnungen aus dem Projekt „Wilma“ vortrug.

• Die Lesung

Bei der Lesung am Mittwoch stellte Monika Eden, Leiterin des Literaturhauses Oldenburg, die Landgang-Stipendiatin Judith Hermann vor. Sie hatte sich im Herbst 2019 gemeinsam mit Andreas Reiberg eine Woche lang auf die Reise durch das Oldenburger Land machte und ihre Eindrücke schriftlich niedergelegt. „Wir wollen Schriftsteller in das Oldenburger Land holen, Texte entstehen lassen und wieder in die Region bringen“, schilderte Monika Eden das Landgang-Projekt. Aus ihrem Buch trug Judith Hermann in erster Linie Passagen vor, die sich in der Wesermarsch abgespielt haben.

In ihrem ersten Text beschreibt die Autorin ihre Anfrage an Andreas Reiberg, mit ihr zusammen die Reise zu unternehmen. Dann schwenkt Judith Hermann zu ihrer Familiengeschichte, die letztendlich den Ausschlag für die Landgang-Tour gab. Ihr Urur-Opa war Leuchtturmwärter auf Wangerooge und besaß ein Haus in Horumersiel. Dort hatte sich Judith Hermann zum ersten Mal aufgehalten, als sie zwei Jahre alt war.

Auch wenn ihr Wohnort Berlin ist, zieht es die Schriftstellerin immer wieder in die Region zurück. Durch die Sicht eines Zeichners auf die Orte beim Landgang konnte sie ihre eigene, oft mangelnde Distanz zu den Dingen wieder ganz neu entdecken. Ihre Texte sind umfänglich beschreibend und lassen schnell Bilder im Kopf des Lesers entstehen.

Eine Situation in einem Café in Delmenhorst ist ihr nachhaltig in Erinnerung geblieben. Dort hat sie bei der Frage nach ihrem Beruf erstmals geantwortet, dass sie Schriftstellerin sei. „Da muss einem immer etwas einfallen“ lautete der Kommentar ihres Gegenübers.

Auf ihrem Landgang lernte sie auch Werke des Braker Schriftstellers Georg von der Vring (1889 bis 1968) kennen. Ihr Buch lässt sie mit einem seiner Gedichte enden.