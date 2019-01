Kunstwerke mit Schere und Feder

Seefeld „Poesie mit Schere und Feder“: So heißt die Werkstattausstellung, die das Kulturzentrum Seefelder Mühle am Sonnabend, 19. Januar, ab 18 Uhr eröffnet. Bis zum Sonntag, 17. März, zeigen sieben Frauen und ein Mann Arbeiten, die sie in einem Kunstseminar geschaffen haben.

Inspiration gab ihnen eine Ausstellung der Kunsthalle Bremen, die Zeichnungen und Scherenschnitte von Hans Christian Andersen (1804 bis 1875) zeigte. Der Däne Andersen ist vor allem als Märchendichter bekannt, war aber auch als bildender Künstler tätig.

Nach dem Rundgang durch die Ausstellung verarbeiteten die acht Seminarteilnehmer ihre Eindrücke an einem Wochenende mit Silhouettenschere und Zeichenfeder. Dabei entstand eine Vielzahl eigenständiger Bilder und Objekte – vom Miniformat bis zur raumgreifenden Installation.

• Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.