Mühle stellt sich vor

Seefeld Das Kulturzentrum Seefelder Mühle stellt sich beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, vor. Die Mühle öffnet von 11 bis 18 Uhr; während dieser Zeit erklären die freiwilligen Müller die Funktionsweise des technischen Denkmals. Ab 15 Uhr gibt es Mühlengeflüster: Vier Frauen und ein Mann lassen in fünf kleinen Szenen Seefelder Dorfgeschichte lebendig werden. Das Mühlencafé bietet Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und kleine Gerichte an, der Mühlenladen öffnet.