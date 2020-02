Seefeld Das Kulturzentrum Seefelder Mühle nimmt noch Anmeldungen für sein Seminar „Poetry Slam up Platt“ an. Termin ist von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. April. Die Teilnehmer lernen, eigene Texte auf Platt zu schreiben und sie auf der Bühne überzeugend vorzutragen. Zum Abschluss präsentieren sie diese Texte bei einem Poetry Slam vor Publikum in der Mühle. Die Teilnahme ist inklusive Unterbringung und Verpflegung kostenlos. Interessierte müssen bis zum 1. März einen kurzen Motivationstext schicken an kulturzentrum@seefelder-muehle.de. Perfektes Platt ist keine Bedingung.