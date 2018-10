Seefeld An der Seefelder Mühle ist am Sonntag, 21. Oktober, tierisch was los: Von 11 bis 17 Uhr veranstaltet die Spinngruppe der Mühle den Schaftag. Er findet alle zwei Jahre statt.

Schafhalter präsentieren Tiere verschiedener Rassen und beantworten dazu gern Fragen. Wie es mit der Wolle weitergeht, zeigt die Spinngruppe im Erdgeschoss der Mühle: vom Kardieren – also kämmen – übers Spinnen bis zum Stricken. Dazu verkaufen sie ihre Erzeugnisse, während eine Webmeisterin die Arbeit am Webstuhl zeigt. Mühlenflüsterinnen aus der Spinngruppe erzählen auf Plattdeutsch interessante Geschichten dazu.

Geschichten und Märchen werden auch auf dem Mehlboden vorgelesen. Das Mühlencafé bietet Gerichte mit Lammfleisch und Schafskäse.