Seefeld Auf guten Besuch und bestes Wetter hofft der Schützenverein Seefeld für das nächste Wochenende. Denn dann feiert er sein alljährliches Schützenfest.

Treffpunkt ist wieder die Sportanlage an der Hauptstraße, wo ein Festzelt aufgebaut wird. Auch eine Imbissbude, ein Berlinerstand und ein Schießwagen locken zu dem Fest, das mit dem Seefelder Markt verbunden ist.

Los geht‘s an diesem Freitag, 15. Juni, ab 19.30 Uhr mit dem Spieleabend im Festzelt; zu gewinnen sind Fleisch und Wurst. Am Sonnabend, 16. Juni, folgt ab 15 Uhr am selben Ort der Altennachmittag, bei den ein Alleinunterhalter auftritt. Ebenfalls im Festzelt wird ab 20 Uhr der Schützenball gefeiert, bei dem DJ Jörg Thiel für die Musik zuständig ist. Proklamiert wird das neue Königshaus, und die Sieger des Schützenfestpokalschießens werden geehrt.

Der Sonntag beginnt mit dem internen Königsfrühstück. Ab 14 Uhr treffen die befreundeten Vereine am Feuerwehrhaus ein, die ab 14.30 Uhr am Umzug durch das Dorf teilnehmen wollen. Mit Kaffee und Kuchen im Zelt klingt das Schützenfest aus.