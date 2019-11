Seefeld Angst im Advent – wo gibt‘s denn sowas? In Seefeld gab es das, vor vier Jahren, als Andreas Reimers-Lochmann und Frank Thienken zum ersten Mal den Adventsmarkt veranstalteten. „Unsere Familien sind finanziell in Vorleistung gegangen“, berichtet Reimers-Lochmann. Lohn dieser Angst ist eine ebenso beliebte wie erfolgreiche Veranstaltung.

In diesem Jahr wird der Seefelder Adventsmarkt am Sonnabend, 30. November, von 14.30 bis 22 Uhr gefeiert – inzwischen zum fünften Mal. Und weil das schon ein halbes Jubiläum ist, wollen die Veranstalter ihn etwas größer machen als bisher.

Andreas Reimers-Lochmann wohnt zwar inzwischen in Schweiburg, aber er ist immer noch Seefelder durch und durch. „Hier bin ich aufgewachsen“, sagt der 50-Jährige. Und deswegen wollte er zusammen mit Frank Thienken ein Fest für alle Seefelder Vereine veranstalten, „bei dem sie nicht selbst arbeiten müssen“, wie er sagt. „Wir wollen das Dorfleben in Gang bringen.“

Größeres Orga-Team

Als Veranstaltungsort hat sich der Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus bewährt. Beim ersten Adventsmarkt bestand das Organisationsteam aus sechs Leuten: Andreas Reimers-Lochmann, seine Frau Sandra Reimers, Frank Thienken und dessen Frau Anja sowie die beiden Kinder. Inzwischen gehören dem Team 14 Leute an.

Neu ist auch die Bratwurstbude, die sich Thienken und Reimers-Lochmann im vergangenen Sommer gekauft haben. Außerdem bieten sie Pommes frites und Getränke. Kai Grossmann aus Augustgroden verkauft Tannenbäume und Räucherfisch, Pastor Walter Janßen bietet wieder heiße Waffeln und Kaffee an. Außerdem bietet er Nistkästen und andere Bastelsachen an, die in Zusammenarbeit mit Kirchenratsmitgliedern, Konfirmanden und Katechumenen entstanden sind.

Zu den Attraktionen gehört auch eine Tombola, bei der 80 bis 100 Preise zu gewinnen sind; Hauptgewinn ist ein elektrisches Bobbycar. „Im vergangenen Jahr haben wir 500 Lose verkauft“, sagt Andreas Reimers-Lochmann; rein statistisch hat also jeder Besucher ein Los gekauft.

Zwei Festzelte stehen bereit, dazu kommt wieder die große Bühne, die der Stollhammer Kai Kubisch „für einen Freundschaftspreis“ zur Verfügung gestellt hat, wie Reimers-Lochmann sagt.

Schon gegen 15 Uhr kommt der Nikolaus, der nicht nur für jedes Kind eine süße Tüte bereithält, sondern auch eine Überraschung.

Kaffee und Kuchen gratis

Neu ist auch, dass der Adventsmarkt am ersten Advent weitergeht: mit einem Zeltgottesdienst ab 10 Uhr. Danach gibt es Kaffee und Kuchen gratis. Den Kuchen backen die Frauen aus dem Veranstaltungsteam, die Rohstoffe werden aus dem Gewinn der Veranstaltung gekauft.

Für sich selbst behalten die Veranstalter nichts übrig: Der Erlös kommt den Bogenschützen zugute. In den vergangenen Jahren waren die Feuerwehr, die Kinderfeuerwehr, das Dorfgemeinschaftshaus und der Klootschießerverein bedacht worden.