Seefeld Scottish Songs: Das ist der schnörkellose Titel des Konzerts, das am Sonntag, 18. Februar, ab 20 Uhr in der Seefelder Mühle zu erleben ist. Auf der Bühne des Kulturzentrums an der Hauptstraße 1 stehen Ian Bruce & Victor Besch mit Katharina Bramkamp – Gesang, Percussion und Flöten.

Ian Bruce stammt aus Glasgow und wuchs mit traditioneller Musik auf. Seit fast 30 Jahren ist er mit seiner Gitarre und seiner grandiosen Stimme unterwegs. Obwohl er sich nicht in die Schublade des traditionellen Scottish Folk stecken lässt, hat er doch begeistert mit bekannten traditionellen Bands zusammengearbeitet und an der CD-Reihe des schottischen Nationalpoeten „Robert Burns – The Complete Songs“ mitgewirkt. Vor allem aber schreibt er eigene Lieder, in denen er sich kritisch und sensibel mit Umwelt, Natur und der eigenen Person auseinandersetzt.

Victor C. Besch ist mit keltischer Musik aufgewachsen; er spielt den Dudelsack, das Knopfakkordeon, die Gitarre und andere traditionelle Instrumente. Als es ihn nach Bremen verschlug, gründete er dort die Pipe-Band Crest of Gordon. Schon seit vielen Jahren spielt der Multiinstrumentalist außerdem mit der Folkband Big Matten.

Ende der 90er Jahre haben die beiden Musiker einander kennengelernt und touren seitdem gemeinsam durch Deutschland – diesmal zusammen mit der Flötistin Katharina Bramkamp.

Die Eintrittskarte kostet 15 Euro. Zu haben sind die Tickets an der Abendkasse und im Vorverkauf unter der Telefonnummer 04734/1236 oder per E-Mail unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de.