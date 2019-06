Seefeld Nie halten sich so viele Menschen in Seefeld auf wie am Pfingstwochenende. Das wird auch diesmal wieder so sein, denn erneut richtet die Seefelder Mühle ihre publikumsstärkste Veranstaltung aus: das Mühlenwochenende.

Am Pfingstsonntag, 9. Juni, und am Pfingstmontag, 10. Juni, erwarten die Organisatoren wieder mehrere tausend Besucher zu diesem ganz besonderen Bummel. Das Fest ist eine Mischung aus Markt, Freilicht-Kultur und Information; es öffnet von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt, Kinder kommen für einen Euro am Kassenstand vorbei.

Fisch und Eis

Beim Kunsthandwerkermarkt laden verschiedene Stände zum Ausprobieren, Mitmachen oder Basteln ein. Ein paar Schritte weiter lockt Leckeres von geräuchertem Fisch über Eiskreationen bis zu Torten aus dem Mühlencafé.

Musikalische Unterhaltung hat das Mühlenteam für beide Veranstaltungstage bestellt. Am Sonntag spielt die vierköpfige Band Lack of Limits ihre ganz eigene Mischung aus keltischem Folk, Rock, Ska, Reggae und Weltmusik, am Montag stellt sich die Gruppe Gorason aus Bremen vor, die jiddische Tangos mit lateinamerikanischen Rhythmen und Klezmermusik mit ungarischen Zungenbrechern zu Tanzmusik kombiniert.

Ebenfalls am Montag tritt der Mühlenchor auf. Ab etwa 14 Uhr werden die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Regina Hartmann und Dagmar Barten ihr neues Repertoire zum Besten geben: beschwingte Lieder, die Lust machen auf die warme Jahreszeit. Die musikalische Reise führt in mehrstimmigen Chorsätzen von Südamerika über Osteuropa bis nach Portugal und Spanien.

Varieté für Kinder

Auch für Kinder wird einiges geboten. Am Sonntag schlägt die Geschichtenerzählerin ihr Zelt auf und erzählt Märchen aus aller Welt. Jörg Zastrow reist mit einem Überseekoffer voller Fadenspiele an, die er den Kindern nahebringen will. Für Pfingstmontag hat sich der Comedy-Zauberer Andy Clapp angesagt: Er bietet Walk-Acts, also Künstler, die auf dem Gelände unterwegs sind, und zwei Minu-Variete-Shows für Kinder.

Und die Mühle selbst kommt auch vor: Freiwillige Müller führen Interessierte auf Wunsch durch das technische Denkmal.