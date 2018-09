Seefeld Müll vermeiden tut gut und macht Spaß. Das haben die Besucher des Landfrauenmarktes der Seefelder Mühle am Sonntag gelernt, der diesmal Teil des Jahresprojekts „Gutes Morgen, Stadland!“ war.

Denn zusätzlich zu den 15 Verkaufsständen des Landfrauenmarktes präsentierten sich an dem Kulturzentrum auch das Repair-Café Bremerhaven und einige Upcycling-Stände. Im Repair-Café treffen sich an jedem zweiten Sonnabend Tüftler und Besitzer von reparaturbedürftigen Geräten. „Eigentlich kriegen wir alles wieder hin“, sagt Wolfgang Wegner nicht ohne Stolz. So konnte er auch einer Besucherin aus Süderschwei helfen, indem er ihren kaputten Mixer wieder zum Laufen brachte.

Reparieren ist aber nur eine Möglichkeit, die Wegwerfgesellschaft etwas zurückzudrängen. Eine andere ist Upcycling – also die Aufwertung von Ausgedientem zu neuem, höherem Zweck. So verwandelt die Oldenburgerin Ulrike Unger alte Stofffetzen in Taschen, Decken oder Spielzeug für Kinder. Am Stand nebenan wurden Milchtüten in Geldtaschen umgearbeitet. Und bei der Webmeisterin Adelheid Kräling-Sieländer entstanden aus Wollresten Decken und Kissen. Dabei wurden die langen Stränge am Nagelbrett verwebt und anschließend ohne Nadeln mit den Händen verstrickt.

Mancher liest gern in alten Büchern. Wer lieber etwas Neues draus machen will, konnte das bei Anika Kind aus Hildesheim lernen, die mit Robert Sengteller einen Stand aufgebaut hatte. Die Seiten der Bücher lassen sich falten oder werden zu großen Blumen oder Lampen.

Aus übrig gebliebenem Gemüse machten einige Besucher bei der Schnippeldisco eine leckere Suppe.

Und auch Kleidung ist ideal für die Zweitverwertung, wie sowohl die Kleidertauschleine als auch die von Annelie Büter moderierte Modenschau zeigten. Die Models Jana Zimnik, Katharina Ihnen und Irmgard Rüthemann präsentierten unter dem Motto „Stoffwechsel“ gespendete Kleidung, die die Zuschauerinnen gleich ersteigern konnten. „Eine tolle Idee“, fand Corinna Ladwig aus Burhave. Und Rita Seibold aus Seefeld ergänzte: „Echt Klasse“.