Seefeld Jeder Autor hat einen großen Traum: Er will den Plot entwerfen, der den Leser nicht mehr loslässt. Am besten gleich beim ersten Roman.

Zweitägiges Seminar

Die gebürtige Nordenhamerin Natascha Manski ist Autorin, und sie will Menschen dabei helfen, ein fesselndes Buch zu schreiben. Deshalb bietet sie im Müllerhaus an der Seefelder Mühle das zweitägige Seminar „Kreatives Schreiben“ an. Termin ist am Sonnabend, 29., und Sonntag, 30. Juni, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Die Teilnahme kostet 50 Euro und eine Anmeldung unter Telefon 04734/1236 oder per E-Mail unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de. Bis zu zehn Teilnehmer sind willkommen, sagt Gesche Gloystein, die Geschäftsführerin der Seefelder Mühle.

Natascha Manski ist gelernte Journalistin und hat schon mehrere Wesermarsch-Krimis veröffentlicht – etwa „Fanggründe“ oder „Seebestattung“. Die Seminarteilnehmer müssen sich aber nicht auf einen Kriminalroman festlegen – auch Fantasy, Liebesgeschichte oder Jugendroman dürfen zu Papier gebracht werden. Gut wäre es, wenn die Autoren in spe schon eine Grundidee oder einige Figuren ausgearbeitet hätten.

Fortsetzung im November

Und nach dem 30. Juni heißt es für die Nachwuchs-Autoren: Fortsetzung folgt. Und zwar im dunklen, nebligen November. Dann öffnet die Schreibstube im Müllerhaus – jeden Tag. Denn die Seefelder Mühle beteiligt sich an der 1999 ins Leben gerufenen Aktion National Novel Writing Month, kurz Nano-

wrimo, die der amerikanische Autor Chris Baty entwickelt hat. Es geht um einen landesweiten Romanschreibmonat; Autoren sollen motiviert werden, allen Widrigkeiten des Alltags zum Trotz bei ihrem Romanprojekt zu bleiben und in der schützenden und motivierenden Atmosphäre der Schreibstube ein Werk mit wenigstens 50 000 Wörtern zu verfassen. Kosten fallen diesmal nicht an, aber eine Spende ist willkommen, sagt Gesche Gloystein.

Beim amerikanischen Beispiel hat das so gut geklappt, dass es weltweit Nachahmer-Projekte gibt – demnächst auch in Seefeld.