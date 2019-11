Seefeld Plan A, der angekündigte Poetry-Slam in der Mühle, musste aus Krankheitsgründen ausfallen. Plan B, eine plattdeutsche Lesebühne mit Gesche Gloystein und drei anderen Poetry-Slammern, konnte ebenfalls nicht wie geplant stattfinden. Denn am Sonntag, kurz vor Beginn der Veranstaltung, versagte Gesche Gloystein wegen Heiserkeit die Stimme. Und der Slammer Achim Kussmann hatte schon Mitte der Woche abgesagt.

Jetzt „Plan C“

„Also gibt es heute Abend Plan C: cool, clever, charismatisch und charmant“, versprach Cornelia Iber-Rebentisch, die stellvertretende Vorsitzende des Mühlenvereins, den 36 Zuschauern.

Den Anfang machte Selina Kristin Seemann aus Kiel. Die Gewinnerin des NDR-Poetry-Slams 2016 schreibt ihre Texte selbst. „Upklaren“ hieß der erste Beitrag, in dem sie das von Marie Kondo angeleitete Aufräumen auf die Schippe nahm. Dabei geht es darum, sich von allem Unnötigen zu trennen. Kleidung, Bücher, Möbel, da kennt die Autorin kein Erbarmen. So nach und nach fliegt alles zum Fenster hinaus.

Auf der Schulter sitzt eine einsame Socke, die als Gewissen fungiert. Bis jemand die Frau rüttelt und sie aus ihrem Traum erwacht. Ihr „Macker“, neben ihr im Bett, darf nach kurzem Überlegen dann doch bleiben, Traum sei Dank.

Die Autorin aus Süderhackstedt widmet Texte ihrem Heimatort, der trotz wenig Abwechslung ihr Zuhause ist. Genauso wie das Haus ihrer Eltern. Das Haus, auf Lehm gebaut, sorgte zwar immer für kalte Füße, aber durch das Veluxfenster im Dach den Sternenhimmel zu betrachten, sei stets etwas Besonderes gewesen.

Während ihres Studiums arbeitete Selina Kristin Seemann an der Kasse eines großen Vollsortimenters und erlebte dann so das eine oder andere Skurrile, das sie in gereimter Textform vortrug. Von Stammkunden, die schon morgens Zeitung und Zigaretten kauften, von Kunden, die immer gern ein Schwätzchen hielten, und von Kunden, die oft auch zwei Mal am Tag zum Shoppen kamen.

Dann gab es noch einen kleinen Seitenhieb auf die Veggie-Fans. „Wieso muss ein Rezept 36 Zutaten haben, und was bedeutet überhaupt getrüffelt?“ In der Zeit, in der man die Zutaten besorgt, bekommt eine Frau vier Kinder und kann auch noch eine Weltreise machen.

Selina Seemann legt viel Gefühl in ihre Texte, kombiniert mit einem Augenzwinkern. Charmant vorgetragen, kam das beim Publikum sehr gut an. Auch wenn es kein Wettbewerb im Slammen gab, gewonnen hat die junge Kielerin auf jeden Fall.

Aus Ostfriesland geklaut

Den musikalischen Part bestritt der Wilhelmshavener Matthias Brungers, der sich auch der plattdeutschen Musik verschrieben hat. Auf humorvolle Art berichtet er von all den „geklauten“ Songs aus Ostfriesland, mit denen Sänger und Gruppen weltweit Erfolge gefeiert haben. So stammt Smokies Hit „Living next door to Alice“ eindeutig von „20 Johr tegenöver von Grete”. Und auch Bob Dylan hat sich mit „Knockin‘ on heavens door“ bei „Oh, oh, Mama mudd Krabbn puln“ bedient.

. Den Klassiker von Helene Fischer gab es an diesem Abend in der Plattdeutschen Variante „Bottermilk mit Geschmack“.

Doch auch romantisch kann der Sänger. Mit „Bist du dor, wenn ik di bruk?“ schlug Matthias Brungers leise Töne an. A Plan C ist auf jeden Fall gut angekommen und Cornelia Iber-Rebentisch versprach, dass die Mühle sich auch bis Plan Z durcharbeiten werde.