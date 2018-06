Seefeld Vor dem Eingang der Seefelder Mühle wehen Kleidungsstücke leicht im Wind. Sie sind ein weit sichtbares Zeichen für die neue Ausstellung „Garments and Garment Workers“, die jetzt eröffnet worden ist.

Die Studentin Sabrina Asche von der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst hat diese Installation gemeinsam mit vier Seminarteilnehmern initiiert. Zunächst brachten die Teilnehmer Kleidungsstücke mit, die aus dem heimischen Kleiderschrank entbehren konnten. Diese wurden sortiert und zu einer Installation zusammengefügt. Es sind schwarze und weiße Kleidungsstücke, die auf die Trauungen in der Mühle hinweisen, und die bunten Kleidungsstücke stehen für die Vielfalt dessen, was in der Mühle passiert.

„Toll, dass wir einmal so etwas hier haben”, sagte Meike Janßen, die eine Einführung in die Ausstellung gab. Zu dieser Installation gehören Texte, die von den Teilnehmern, passend zu den Kleidungsstücken, geschrieben und im Mühlen-Café aufgehängt wurden. Sie beschreiben ganz individuelle Gedanken zu den Kleidungsstücken.

Sabrina Asche selbst hat in der Mühle Fotografien und Installationen aufgehängt. Während sie für ihr Studium drei Monate in Bangladesch war und sich dort mit dem Thema Textilien und dem Weg des Entstehens beschäftigt hat, ist sie auch mit Frauen einer Textilfabrik in Kontakt gekommen. Sie wollte sie mit der Kleidung, die sie täglich produzieren, fotografieren. Auf den Bildern sind Frauen zu sehen, die stolz ihre Kleidung tragen, die sie in der Fabrik schneidern. Sie kombinierten ihre Garments, ihre Gewänder, mit jeweils einem westlichen Kleidungsstück.

• Die Ausstellung ist bis zum 8. Juli täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.