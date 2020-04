Seefelder Mühle: Kultur kommt bei ihr auch in den Kochtopf

Seefeld Zu Hause kocht Keany Dase am liebsten Pasta. Und nicht syrisch, indisch oder kamerunisch. Aber was nicht ist, kann ja noch werden – für Keany Dase und ein knappes Dutzend Teilnehmer des Projekts, das sie für den Juni plant. Ob es stattfinden kann, liegt nicht in ihrer Hand, sondern hängt – wie vieles andere in der Seefelder Mühle auch – vom Coronavirus ab.

Gesucht: die nächste FSJlerin Noch bis Ende April nimmt die Seefelder Mühle Bewerbungen für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) Kultur 2020/21 an. Willkommen sind junge Frauen und Männer, die mindestens 16 und höchstens 27 Jahre alt sind. Der Freiwilligendienst dauert von September 2020 bis August 2021. Die Jugendlichen arbeiten im Mühlenbüro mit und besuchen zusammen mit anderen FSJlern aus ganz Niedersachsen mehrere Seminare. Als Vergütung zahlt der Mühlenverein den jungen Erwachsenen ein Taschengeld, das aber nicht zum Lebensunterhalt reicht. Bewerbungen nimmt die Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung (LKJ) online an. Auch das Team der Seefelder Mühle freut sich über eine Online-Bewerbung, die neben einem Lebenslauf mit Bild vor allem eine Erläuterung der Motivation für die Bewerbung gerade um diese Stelle enthalten sollte.

Keany Dase ist 19 Jahre jung und wohnt in Nordenham. Seit dem dem vergangenen Spätsommer ist die Seefelder Mühle ihre zweite Heimat, denn in dem ländlichen Kulturzentrum absolviert sie ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Eine Freundin hatte ihr ein FSJ zur Orientierung empfohlen, denn Keany war etwas ratlos, wie es nach dem Abitur am Gymnasium Nordenham für sie weitergehen sollte. Für ein Studium fühlte sie sich jedenfalls noch nicht bereit.

Und als Erik Reimers, den sie ganz gut kennt, ihr verschwärmte, wie schön es in der Mühle ist, beschloss sie, es dort auch zu versuchen. Anders als Erik Reimers ist sie zwar kein Musik-Fan, aber dafür hat sie mehrere Jahre bei Tusculum, der Jugendbühne der Plattdüütschen in Nordenham, Theater gespielt. Und generell konnte sie sich durchaus vorstellen, Eventmanagerin zu werden, also größere Veranstaltungen zu planen und zu organisieren.

Deshalb bewarb sie sich im Internet bei der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung (LKJ), die die Plätze für ein FSJ Kultur vergibt, und am Telefon bei der Seefelder Mühle. Im Mai vergangenen Jahres stellte sich Keany Dase dann in Seefeld vor, und Gesche Gloystein, die Geschäftsführerin der Mühle, kam zu dem Schluss: „Es passt!“

Und so geschah es, dass seit September vergangenen Jahres kein Mann mehr hauptamtlich in der Mühle arbeitet, sondern ausschließlich Frauen – wie eigentlich fast immer.

Keany Dase fühlt sich wohl in der Zusammenarbeit mit Gesche Gloystein, der Veranstaltungskauffrau Anke Eymers und mit Cornelia Iber-Rebentisch, der Zweiten Vorsitzenden des Mühlenvereins, die als Ehrenamtliche eigentlich auch immer im Haus ist.

Die Action fehlt

Nur mit ihrer Tätigkeit fühlt sich Keany Dase nicht ganz so wohl. „Mir fehlt die Action“, sagt die Tochter eines Polizeibeamten, die jetzt wieder verstärkt überlegt, beruflich in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Addick Dase ist als Polizeihauptkommissar in Bremerhaven tätig und arbeitet neben seiner Ermittlertätigkeit auch als Phantomzeichner. NWZ-Lesern ist Addick Dase seit Jahrzehnten als Karikaturist für den Nordenhamer Lokalteil bekannt.

Von der neuen beruflichen Orientierung ist er nicht begeistert, wie die 19-Jährige zugibt: „Das ist ihm zu gefährlich.“ Bis es soweit sein könnte, muss Keany Dase auch noch einige Aufgaben in der Mühle erledigen. Die im Wortsinne nächstliegende ist das Konzert mit dem Kölner Sänger Sem Seifert und der Cellistin Kamilla Eggeling, das nach wie vor für Freitag, 8. Mai, geplant ist. Es ist die zweite Veranstaltung in der neuen Reihe mit jungen Stimmen; das für Anfang April geplante erste Konzert ist wegen der Corona-Krise schon abgesagt worden. Und Keany Dase ist nicht übermäßig zuversichtlich, dass es mit Sem Seifert anders laufen wird.

Sie hatte per E-Mail Kontakt mit ihm aufgenommen, Termin und Gage vereinbart sowie Texte und Bilder für Veröffentlichungen im Internet vorbereitet. Sie hatte eine Unterkunft für die Künstler besorgt und vorsichtshalber auch gefragt, ob einer von beiden Vegetarier ist. Jetzt muss das Konzert vermutlich, wie schon das erste, auf nächstes Jahr verschoben werden.

Exotische Düfte

Aber für das interkulturelle Kochprojekt im Juni besteht noch Hoffnung. Keany Dase hat eine Syrerin, einen Kameruner und eine indische Familie verpflichtet, die gemeinsam mit jeweils zwei oder drei weiteren Teilnehmern in verschiedenen Töpfen rühren wollen. Dabei sollen jeweils drei Vor-, Haupt- und Nachspeisen entstehen, die am Nachmittag, zusammen mit weiteren Gästen und bei einem kleinen Kulturprogramm genossen werden können.

In die exotischen Düfte wird sich dabei auch ein typisch deutscher Geruch mischen, wie Gesche Gloystein ankündigt: Sie will zusätzlich eine Bratwurstbude organisieren.