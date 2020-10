Seefelder Mühle: Spenden-Aktion geht im November weiter

Seefeld Das war ein Freudentag für die Seefelder Mühle: Der Ladies‘ Circle Nordenham hat dem Kulturzentrum eine Spende von 500 Euro überreicht.

Frauke Lohe, die Präsidentin des eigenständigen Nordenhamer Serviceclubs, der keinem Männerclub zugeordnet ist, überreichte den symbolischen Scheck an Gesche Gloystein, die Geschäftsführerin der Seefelder Mühle, und Anke Coldewey, die Leiterin des Mühlen-Cafés.

Beide freuten sich riesig über die Zuwendung, zumal der Kulturstätte in der Corona-Pandemie erhebliche Einnahmen weggebrochen sind.

Der Club, dem 15 Frauen zwischen Mitte 20 und Anfang 40 angehören, hat während der Pandemie kreative Heimarbeit in kleinen Gruppen geleistet. Die Frauen nähten, bastelten, banden, gossen und färbten, und so entstanden Insektenhotels, Vogeltränken, Kirschkernkissen, Türkränze, Windlichter in Dracheneiform und Batik-Shirts.

Die Ladys verkauften die Sachen beim jüngsten Landfrauenmarkt und rundeten den Erlös dann auf 500 Euro auf. Doch damit nicht genug: Die Frauen basteln fleißig weiter, um auch beim nächsten Landfrauenmarkt am Sonntag, 1. November, etwas verkaufen und mit dem Erlös soziale Projekte in der Region unterstützen zu können.