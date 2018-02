Seefeld Das Kulturzentrum Seefelder Mühle hat mit Erfolg ein neues Format gestartet: die Seefelder Mühlenbühne. Gesche Gloystein, die Geschäftsführerin der Mühle, zog eine positive Bilanz der ersten Veranstaltung.

Das Publikum erlebte drei Auftritte zu je 20 Minuten. Den Anfang machte Hartmut Becker aus Blexen mit seiner Spezialität, einigen Liedern von Reinhard Mey. Ihm folgten Sam Winter und Alena Hauske aus Butjadingen. Die beiden Frauen präsentierten eigene Songs und Coverversionen bekannter Lieder zu Gitarrenbegleitung.

Zum krönenden Abschluss spielte die Formation Stufe 3 aus Marcel und Gertrud Faßbender sowie Stephan Tournée, verstärkt durch Claus Schultze.

Der Abend endete mit einer gemeinsamen Jam-Session aller beteiligten Musiker mit Songs, die sie nicht geprobt hatten. Das Publikum war zum Mitsingen eingeladen. „Ein authentisches Erlebnis auf der Bühne und im voll besetzten Publikum“, urteilt Gesche Gloystein.

Und sie vergisst nicht, erneut zu erwähnen, dass die Idee zu diesem Format aus dem Wirtshaus Hahnenknooper Mühle stammt.

Organisiert und moderiert hatte den Abend Michael Mendelsohn, der sich ehrenamtlich für Musik und Veranstaltungstechnik in der Seefelder Mühle engagiert. Von ihm stammte auch die Idee, dieses Format in Seefeld leicht verändert weiterzuführen. Es spricht vor allem Nachwuchsmusiker an, die noch kein vollständiges Konzertprogramm haben, aber Bühnenerfahrung sammeln möchten.

Die nächste Gelegenheit dazu besteht bei der 2. Seefelder Mühlenbühne am Donnerstag, 12. April, ab 20 Uhr. Musiker, die dort auftreten wollen, können sich per E-Mail an das Mühlenbüro wenden unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de.