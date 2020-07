Sommerkino An Der Seefelder Mühle: Jetzt aber fix anmelden für „Fisherman‘s Friends“

Seefeld Corona macht nicht alles zunichte. Das beliebte Sommerkino an der Seefelder Mühle unter freiem Himmel findet trotz der Pandemie statt – und zwar am Freitag, 14. August.

Geboten wird eine britische Komödie mit Musik: „Fisherman‘s Friends“. Die Vorführung beginnt gegen 21.30 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit.

Wer dabei sein will, sollte sich fix anmelden, denn die Zahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldungen nimmt das Mühlenbüro an unter Telefon 04734/1236 oder per E-Mail unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de. Der Eintritt kostet 8 Euro, einen Logenplatz im Liegestuhl gibt es für 10 Euro. Das Mühlenteam empfiehlt, Jacke und Decke mitzubringen.

Passend zum Thema servieren die Frauen vom Mühlencafé vor Beginn der Vorführung Fischbrötchen mit Lachs oder Matjes oder einen Bremer mit Fischfrikadelle, Röstzwiebeln und Gurke.

Die Komödie handelt von einem Musikmanager aus London, der allen Widerständen zum Trotz einen Chor von Fischern groß rausbringen will. Während ihm die Tochter des Chorleiters den Kopf verdreht, müht sich der Manager damit ab, die rüstigen Männer von ihrem Talent zu überzeugen und von seinem Vorhaben, sie berühmt zu machen – eine Schnapsidee, die im Gespräch mit den Kumpels entstanden ist, mit denen er das Fischerdorf besucht hat.