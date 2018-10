Sonntag wieder Mühlengeflüster

Seefeld Erzähltheater mit Dorfgeschichten bietet das Mühlengeflüster in der Seefelder, das wieder an diesem Sonntag, 28. Oktober, zu erleben ist. Auch diesmal sind zwei Runden mit jeweils sechs Darstellern vorgesehen – ab 12 und ab 15 Uhr. Die ehrenamtlichen Darsteller nehmen ihre Gäste mit auf eine Reise in das vergangene Jahrhundert. Sie treten in historischen Kostümen auf – als Müller und Müllerin, Dorflehrer, Seemannsfrau, Apothekerin oder Spinnerin. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Eintritt wird nicht erhoben, aber eine Spende ist willkommen.

