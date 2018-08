Ursel Koop: Diesmal ist es kunterbunt

Seefeld „Manchmal ist es kunterbunt“: So lautet der Titel der Ausstellung mit Bildern von Ursel Koop, die an diesem Freitag, 24. August, um 19 Uhr in der Seefelder Mühle eröffnet wird. Den Eröffnungsvortrag hält Dirk Meyer aus Oldenburg. Die Arbeiten der Abbehauserin verwischen die Grenze zwischen Collage, Zeichnung und Malerei. Ihr Thema „Alles fließt“ findet sich nicht nur in Bildern mit Wasser und Bezug zur Küste wieder, sondern auch sondern auch in ihren neuesten Arbeiten zum Thema Ringe – nach Rainer Maria Rilke – und Stufen nach Hermann Hesse. Die Ausstellung ist bis zum 30. September täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Nach Absprache führt Ursel Koop gern Gruppen durch die Ausstellung und berichtet über ihr „Bild des Lebens“.

