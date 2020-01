Seefeld Ein Doppelkonzert lockt am Freitag, 31. Januar, in die Seefelder Mühle: Ab 20 Uhr sind das Dragseth-Trio und The Dogs zu hören.

Während das Trio vorwiegend romantisch-melancholische Titel spielt und singt, bieten die Dogs frische, folkige Arrangements – beispielsweise sowohl weltbekannte Songs als auch Raritäten aus der Feder des legendären The-Who-Gitarristen Pete Townshend.

Auch das übrige Programm kann sich wieder sehen und hören lassen. Karten reserviert das Mühlenbüro unter Telefon 04734/1236 oder per E-Mail unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de.

Schon am Freitag, 17. Januar, wird ab 18 Uhr die nächste Ausstellung eröffnet: Unter dem Motto „Vorbild – Nachbild“ hat sich ein Kunstkursus mit Horst Janssen beschäftigt.

Ein Märchenhaftes Menü wird am Sonnabend, 22. Februar, serviert. Am Freitag, 28. Februar folgt traditionelle irische Pub-Musik mit der einheimischen Gruppe Finnegan. Unter dem Motto „Tausendundeine Nacht“ erzählt Christel Bücksteeg am Sonnabend, 29. Februar, orientalische Märchen für Erwachsene.

Die preisgekrönte Singer/Songwriterin und Chansonette Le-Thanh Ho tritt am Freitag, 3. April, auf. Ein Steinbildhauer-Seminar mit Ivo Gohsmann folgt vom 21. bis 24. Mai.

Ein Höhepunkt in jedem Jahr ist das Mühlenwochenende zu Pfingsten mit Kunsthandwerkermarkt, Musik und Mühlenführungen – diesmal am 31. Mai und 1. Juni.

Die Theatergruppe der Seefelder Mühle feiert am Donnerstag, 24. September, Premiere. Ihr Stück läuft bis zum 3. Oktober im Dorfgemeinschaftshaus.

Dazu kommen die regelmäßigen Veranstaltungen: das Landfrauenmarkt am ersten Sonntag im Monat, die szenische Führung Mühlengeflüster an jedem letzten Sonntag in den Monaten März bis Oktober, die Mühlenbühne an jedem zweiten Donnerstag im Monat und die Kinotage am 24. Januar, 21. Februar, 20. März, 24. April, 25. September, 16. Oktober, 13. November und 11. Dezember.