Weben im Müllerhaus

Seefeld Webmeisterin Adelheid Kräling-Sieländer aus Varel bietet einen weiteren Webkursus im Müllerhaus bei der Seefelder Mühle an. Am Sonnabend, 17. Oktober, sind dazu bis zu sechs Teilnehmerinnen im Werkraum des Hauses willkommen, teilt die Veranstaltungskauffrau Anke Eymers mit. Gewebt wird von 14 bis 17 Uhr auf Nagelbrettern – etwa Kissen aus dicker Wolle mit Jutekern. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro zuzüglich Materialkosten nach Verbrauch. Anmeldungen nimmt das Mühlenbüro an unter Telefon 04734/1236 oder per E-Mail unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de.