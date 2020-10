Wegen Corona: Mühle: Kino in kleinem Rahmen

Seefeld Nur in kleinem Rahmen darf auch der nächste Kinoabend im Kulturzentrum Seefelder Mühle stattfinden: Wegen der Corona-Pandemie muss die Zahl der Plätze im Mühlen-Café auf 25 begrenzt werden. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, sich rechtzeitig anzumelden, teilt das Mühlen-Team mit; Eintritt ist nur mit Maske erlaubt, die aber am Platz abgenommen werden darf. Termin für den Film ist am Freitag, 16. Oktober, ab 20 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 04734/1236 oder per E-Mail unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de.