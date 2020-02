Seeverns /Langwarden Das eine große Projekt, die Renovierung der Langwarder Kirche, ist gerade abgeschlossen, da hat Annemarie Cornelius schon das nächste auf dem Zettel – das alte Steinhaus. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz ist die 72-Jährige nun als Frau des Jahres nominiert.

Seit über 40 Jahren ist Annemarie Cornelius als Kirchenälteste und Vorsitzende des Gemeindekirchenrates aktiv. „Das ist manchmal schon ein Fulltime-Job“, sagt Annemarie Cornelius. Sie ist mit der Kirche aufgewachsen, erzählt sie. Ihre Eltern waren mit einer Pastorenfamilie befreundet. Als junges Mädchen war sie bereits in der Konfirmanden- und Jugendarbeit aktiv.

Die Kandidatin Annemarie Cornelius ist 72 Jahre alt. Sie stammt ursprünglich aus Brake, lebt aber seit über 50 Jahren in Seeverns. Den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie hat inzwischen einer ihrer vier Söhne übernommen. Seit 2003 betreibt Annemarie Cornelius das Melkhus in Seeverns und die Hochzeitsscheune.

Als Gemeindekirchenratsvorsitzende leitet sie Sitzungen des Kirchenrates und klärt im Vorfeld ab, was besprochen werden muss. Sie koordiniert die einzelnen Bereiche. Als die Langwarder Küsterin eineinhalb Jahre krankheitsbedingt ausfiel, organisierte Annemarie Cornelius mit ihrem Team vom Gemeindekirchenrat auch hier die Arbeiten, die sonst die Küsterin übernimmt. Als Vorsitzende hat sie nun auch die Geschäftsführung inne. „Früher hat das der geschäftsführende Pfarrer gemacht“, erzählt sie. Doch inzwischen hat die Gemeinde keinen eigenen Pfarrer mehr. Sie wird nun von Pfarrer Mario Testa betreut, der auch in den Kirchengemeinden Tossens und Eckwarden tätig ist.

Ein tolles Team

Der Kirchenrat ist ein tolles Team, betont Annemarie Cornelius immer wieder. Die Aufgaben werden auf viele Schultern verteilt. „Gerade in der heutigen Zeit sind wir alle gut vernetzt und ich weiß immer, wen ich wann anrufen kann“, lobt die 72-Jährige.

Mit dieser Aktion stellt die Nordwest-Zeitung Menschen vor, die im Alltag ehrenamtlich – und oft unbemerkt – Außergewöhnliches leisten. Aus den vorgeschlagenen Kandidaten kürt eine Jury schließlich die Menschen des Jahres. Als „Frau des Jahres 2019“ ist Annemarie Cornelius nominiert.

Dennoch ist Annemarie Cornelius als Vorsitzende meist der erste Ansprechpartner. So war sie auch bei der Sanierung der St.-Laurentius-Kirche ständig mit dem Architekten in Kontakt. 2017 wurden die Planungen erstellt. Bis 2019 wurde die Innenausstattung der Kirche komplett überarbeitet, von den Decken bis zum Fußboden, erzählt Annemarie Cornelius.

Auch Kirchenbänke, Empore und die Orgelempore samt Orgel erstrahlen jetzt in neuem Glanz.

„Ich finde, es ist einfach unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass alte Kulturgüter erhalten bleiben“, sagt sie. Auch die historische Orgel von 1650/51 wurde aufwendig restauriert. Nun sei es ihr ein Herzensanliegen, dass das alte Instrument auch bespielt wird, und zwar auch über die nur alle zwei Wochen stattfindenden Gottesdienste hinaus.

So organisiert die Kirchenratsvorsitzende auch Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen wie den Langwarder Orgelsommer. Das nächste Konzert soll zum Beispiel am 18. April stattfinden. Dann wird die Orgelsachverständige und Berner Kantorin Natalia Gvozdkova die Langwarder Orgel erklingen lassen.

Nächstes Bauprojekt

Nach der Renovierung der Kirche steckt Annemarie Cornelius schon mitten in der Organisation des nächsten großen Bauprojektes. Derzeit wird das alte Steinhaus mit der ehemaligen Pastorenwohnung renoviert. „Ich war letztens gerade erst mit dem Architekten unterwegs und habe Fliesen ausgesucht“, sagt sie schmunzelnd. Und auch beim Steinhaus ist Annemarie Cornelius bemüht, das Gebäude mit Leben zu füllen. So ist sie an der Organisation des Gemeindefrühstücks beteiligt, nimmt gerade mit Büchereileiterin Brigitte Mohlitz eine Neuordnung der Bücherei vor und organisiert Veranstaltungen im Rahmen von Kirche und Tourismus.

Gerade bei der Verwaltungsarbeit komme ihr ihre Erfahrung aus der Landessynode zugute, sagt sie. Denn auch im Präsidium der Synode war sie viele Jahre tätig. Vor allem bei den alten Gebäuden packe sie einfach der Ehrgeiz, sagt sie. „Wenn man nichts macht, fällt es irgendwann zusammen“, sagt sie. „Wir müssen uns darum kümmern, dass wir diese Kulturgüter in einem Zustand an die nächste Generation übergeben, der auch erhaltenswert ist“, ist Annemarie Cornelius überzeugt.