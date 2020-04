Coronavirus: Ausgelassen feiern? Erst im nächsten Jahr!

Stadland Mallorca-Feeling wird es in diesem Frühjahr nicht geben – nicht mal auf dem Rodenkircher Marktplatz. Denn der Veranstalter Maik Böse hat das alljährliche Freiluft-Festival „Himmel & Hölle“, eine Kombination aus Mallorca- und 90er-Fete, abgesagt. Grund sind die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise.

Auch alle anderen größeren Veranstaltungen, bei denen Menschen einander sehr nahe kommen, fallen aus – vom Mai- und Pfingstbaumfeiern bis zu Konzerten. Doch der Reihe nach.

• Alle Maibaumfeiern in Stadland sind abgesagt. Die Bürgervereine Augustgroden, Mühlenland, Strohausen und Sürwürden/Alse haben ihre Veranstaltungen abgesagt, auch wenn sie das Kriterium der Großveranstaltung nicht erfüllen: Gesundheit geht vor! Das Andelfest am 1. und 2. August hält sich der Bürgerverein Augustgroden dagegen noch offen, sagt der Erste Vorsitzende Hergen Hülstede.

• Auch Pfingsten wird nirgendwo ein geschmückter Baum in den Himmel ragen. Das trifft vor allem den Pfingstbaumclub und Bürgerverein Achterdorp hart, der diesmal sein 90-jähriges Bestehen feiern wollte – mit einem Pfingstbaumsetzen auf dem Rodenkircher Marktplatz. Zwar gibt noch keinen offizieller Vorstandsbeschluss, aber der Erste Vorsitzende Rolf Mannott macht sich keine Illusionen – auch deshalb, weil die Markthalle nach der Kündigung des Pächters Gerfried Hülsmann nicht mehr zur Verfügung steht.

Auch das größte Pfingstbaumsetzen in Stadland, das der Freiwilligen Feuerwehr Reitland, wird nicht stattfinden, ist Jörg Wiggers, der Pressesprecher der Brandretter, überzeugt. Damit fallen auch das Völkerball-Turnier und das Oldtimertrecker-Treffen aus.

Das ist für Jörg Wiggers aber kein Grund zur Dramatisierung: „Das Pfingstbaumsetzen ist nicht lebenswichtig. Wichtig ist, dass die Schule endlich wieder beginnen kann.“

Der Schweier Bürgerverein wird seine Pfingstfeier ebenfalls absagen müssen, ist die Erste Vorsitzende Sabine Minnemann überzeugt. Aus ihrer Sicht ist entscheidend, dass die Wirtschaft bald wieder Tritt fassen kann, „dagegen ist das Pfingstbaumsetzen nicht so wichtig.“

Auch die Dorfgemeinschaft Absen wird ihre Pfingstfeier absagen müssen, glaubt der neue Vorsitzende Uwe Steenmann. Der Bürgerverein hat sie schon abgesagt, teilt die Pressewartin Erika Hellriegel mit.

• Die für den 27. April geplante Fair-Trade-Messe Frisch & Fair ist schon abgesagt, aber auch das Konzert mit Helmut Debus in der Mittenfelder Diele – es ist Teil des Musiksommers Wesermarsch – wird mit Sicherheit nicht stattfinden können, sagt Ute Nordhausen von der Bürger- und Touristikinformation der Gemeinde.

• Auch die Mallorca-Party Himmel&Hölle wird nicht stattfinden, sagt der Oldenburger Eventmanager Maik Böse, der sie am Sonnabend, 6. Juni, veranstalten wollte. „Es ist nicht die Zeit, um ausgelassen zu feiern“, sagt er. „Die Leute wissen nächstes Jahr viel besser, wie schön es ist, frei zu sein und zu feiern.“

• Ebenfalls abgesagt ist das Schützenfest in Reitland. Es sollte vom 5. bis 7. Juni stattfinden. Abgesagt haben der Erste Vorsitzende Joachim Marburg, sein Stellvertreter Reiner Hülstede und der Sportleiter Reiner Meinen auch das Königsschießen am 22. und 29. April, die Königsproklamation am 2. Mai und das Schützenfestpokalschießen, für das es noch keinen Termin gab. Der Schießbetrieb ruht bis zum 4. Mai.