Spaziergang durch die Galerie

Stadland Die Privatgalerie Ysabel Sureth, Achterstädter Straße 10, bietet an diesem Donnerstag, 30. Mai, den ersten von zwei Kunstspaziergängen an. Der zirka einstündige Rundgang durch die Ausstellung beginnt um 17 Uhr; der zweite Spaziergang ist für Sonntag, 2. Juni, ebenfalls ab 17 Uhr vorgesehen. Die Ausstellung trägt den Titel „Kohle – Farbe – Silber“. Es gibt drei Ausstellungsräume: In der Remise ist Landschaftsmalerei von Hertha Poppinga zu sehen, im ehemaligen Kuhstall der früheren Achterstädter Schule Zeichnungen von Astrid Gamper und in der kleinen Werkstatt der früheren Schule Kleinskulpturen von Maria-Anna Nordiek.

• Zusätzlich zu den Kunstspaziergängen ist die Ausstellung sonnabends von 14 bis 18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Finissage ist am Sonntag, 16. Juni, ab 15 Uhr.