Fast jede zweite Karte verkauft

Sürwürden Der Bürgerverein Sürwürden/Alse ist hoch zufrieden mit der Resonanz auf seinen Stand bei der Verkaufsmesse Kunst und Hobby am Wochenende in der Markthalle. Jetzt sind 42 Prozent der Karten für die Theateraufführungen Anfang nächsten Jahres verkauft, teilt Insa Horstmann mit. Die Vorstellung am Sonntag, 19. Januar, ist sogar schon komplett ausverkauft. Ab sofort gibt es die Tickets im Blumenhaus Antje Bruns in Rodenkirchen und im Gasthaus Kiek mol rin in Sürwürden. Premiere mit Theaterball ist am Freitag, 17. Januar, Theater mit Frühstücksbuffet gibt es am 26. Januar und 2. Februar, weitere Aufführungen werden am 22., 24., 28. und 30. Januar geboten. Eine Karte für den Theaterball kostet 12,50 Euro, Theater mit Frühstück kostet 20 Euro und die Tickets für die übrigen Vorstellungen sind für 6 Euro zu haben.