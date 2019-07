Sürwürden Das kleine Sürwürden kommt am 27. Juli wieder ganz groß raus. Denn an dem Sonnabend verwandelt sich das stille Dorf in eine Konzertstätte. Zum zweiten Mal wird hier das Scha(r)frock-Festival gefeiert. „Unser kleines Wacken“, wie Ramona Schütte augenzwinkernd sagt.

Ramona Schütte gehört der Band Eo-Ipso an, die ihren Sitz in Sürwürden hat. Da ist es selbstverständlich, dass sie und die vier Männer der Deutschrock-Band auftreten. Und zwei weitere Gruppen sind auch noch dabei: die Nordenhamer Kölschrocker Molly-Li und die Bremer Bluesrock- und Classicrock-Coverband Black & Blue.

Veranstalter des Festivals ist Klaus-Jürgen Drechsler, der Wirt der Sürwürder Kneipe Kiek mol rin, in Zusammenarbeit mit Ramona Schütte und ihrem Mann Hergen. Und mit Uli Lampe aus Alse, der für das Handwerkliche zuständig ist. Für das Handwerkliche fühlt sich auch Drechsler zuständig: „Ich bin Koch, Kellner und Klempner in einer Person.“

„Ganz von selbst“

Das Festival findet auf der Freifläche hinter der Kneipe statt. Bei der Premiere vor zwei Jahren kamen 250 zahlende Gäste, obwohl es in Strömen regnete. Diesmal hoffen die Veranstalter auf mehr. Genau 500 Tickets haben sie drucken lassen.

Eo-Ipso ist lateinisch und bedeutet „ganz von selbst“ oder „ganz von allein“ – ein Hinweis darauf, dass die fünf Band-Mitglieder ihre Songs selbst komponieren und texten. Klare, starke Gedanken werden in den Texten formuliert; dass sie jedem gefallen müssen, sagen die Autoren nicht.

Neben Hergen Schütte (Gesang, Gitarre) gehören auch dessen Frau Ramona (Gesang, Rhythmusgitarre, Percussion), Peter May (Gesang, Bass), Lukas Mair (Leadgitarre) und Claas Müller (Schlagzeug) zur Band. Sie haben auch einige relativ neue Lieder dabei – „Glaube, Liebe, Hoffnung“ zum Beispiel, „Narben der Vergangenheit“ und „Game over“.

Eine bekannte Größe in der Region sind auch Molly-Li aus Nordenham. „Molly-Li machen richtigen geilen Kölschrock“, erweist Hergen Schütte den Kollegen seine Reverenz. Die vierköpfige Band ist seit Sommer 2016 unterwegs. An ihrer Spitze steht der gebürtige Kölner Molly, der mit bürgerlichem Namen Michael Feldhusen heißt.

An seiner Seite hat er Jensen Wähler am Bass, Daniel Heiß an der Solo-Gitarre und Pedro Menano an der Solo-Gitarre. Ungeschminkt und ehrlich – so sind die Texte der Band.

Black&Blue ist eine Blues-Rock- und Classic-Rock-Coverband, die den ausführlichen Schlusspunkt setzen wird. Die Bremer Band ist schon seit „ziemlich langer Zeit“ unterwegs, wie sie etwas vage mitteilt, seit vier Jahren zu fünft: Thomas Will (Gesang, Background), Mick Klipker (Schlagzeug), Freddy Serifovic (Bass), Uwe Franck (Gitarre, Background) und die Sängerin Petra Wefer.

In klassischer Besetzung - zwei Gitarren, Bass, Drums – interpretieren Black&Blue Stücke von ZZ Top, Status Quo, den Rolling Stones, den Eagles und LED Zeppelin. Dazu kommt die druckvolle Stimme von Petra Wefer.

Der Sound soll besser sein als vor zwei Jahren, denn diesmal steht Jörg Seemann am Mischpult, der in Rhede (Ems) das Noiseless-Studio betreibt, in dem schon Fury in the Slaughterhouse aufgenommen haben – und Eo-Ipso.

Mit Rockbrötchen

Einlass ist schon ab 18 Uhr, Beginn gegen 19.30 Uhr. Ein Bauzaun begrenzt das Festivalgelände, auf dem ein Bierwagen, eine Cocktailbar und ein Imbissstand untergebracht sind. An dem Stand gibt es auch diesmal die „Original Kaliwoda-Currywurst“ und das Rockbrötchen, das aus einem Roggen-Brötchen mit eingelegtem Nackensteak besteht.

• Banner, Plakate und Eintrittskarten für das Festival sind übrigens auch made in Sürwürden, nämlich von „moorthsmäßig digital design“, das Frank Moorth in dem kleinen Dorf betreibt.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 17. Der Vorverkauf läuft schon im Bücher- und Schreibwaren-Eck Manzke in Rodenkirchen, in der Headliner-Frisierbar in Nordenham und in der Buchhandlung Gollenstede im Braker Famila-Center.