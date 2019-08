Tossens Ja, das verflixte siebte Jahr hat schon so manchem Probleme bereitet. Doch Andy zum Glück nicht. Der ist auch in Jahr sieben auf einem Tennisturnier. Und in seiner Abwesenheit läuft das kleine, aber feine Festival in Tossens besser denn je.

Keine Änderungen beim Line-Up: Alle Künstler konnten am Freitag und Samstag wie angekündigt, höchstens mit etwas Verspätung, starten. Ausverkauft war das Festival „Andy ist auf einem Tennisturnier“ auch. Und noch wichtiger: Der Wind hat den Organisatoren keinen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir sind zufrieden“, so Wladimir Müller gegenüber dieser Zeitung.

Tatsächlich so zufrieden, dass das Orgateam, welches in diesem Jahr neue Gesichter in den eigenen Reihen begrüßen durfte, sogar über eine Expansion nachdenkt. Bislang war bei 999 Festivalgängern Schluss, da ab 1000 der Aufwand für die erforderlichen Genehmigungen größer ist. „Aber wir haben darüber nachgedacht“, sagte Wladimir Müller, „und glauben, dass das machbar ist.“

Abwechslung im Line-Up

Doch bevor das Andys größer wird, stand am Wochenende zunächst das erfolgreiche Festival 2019 auf der Agenda. „Unsere Abläufe im Hintergrund werden immer besser und schneller“, so Wladimir Müller am Rande der Veranstaltung. Das merkten die Besucher durchaus. Selbst die sichtbaren Abläufe wie Kasse, Technik oder Ausschank waren wieder etwas flüssiger als in den vergangenen Jahren. Was sich hingegen nicht verändert hat, ist die abwechslungsreiche Mischung der Bands.

Den Aufschlag am Freitag machte die Oldenburger Indie-Formation MVNTIS, den Abschluss am Samstag bestritt der Rapper Goldroger. Dazwischen gab es einige alte Bekannte, neue Acts, Indie, Metal und mehr für die gierigen Ohren der Festivalganger.

Also zumindest für die, die den Weg vom Campingplatz bis direkt vor die Bühne fanden. Das war leider am Samstag öfters ein augenfälliges Problem. Was aber auch am Freitagabend liegen mag, denn der Headliner Blackout Problems sorgte für das, was man gemeinhin einen Abriss nennt – inklusive Klettereinlagen auf Bühne und Merchandise-Stand.

Rosa Polohemden

Da mag man es den Besuchern etwas nachsehen, wenn der Samstag für den einen oder die andere eher nach dem Motto verlief: Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Mancher nahm sich aber auch die Hartgesottenen zum Vorbild, die schon beim Opener am Samstag, den Lokalmatadoren von Not My Art aus Nordenham, zum Headbangen, Pogen und Crowdsurfen antraten. Die Metalcorer standen übrigens standesgemäß im Tennis-Outfit auf der Bühne.

Ähnlich sportlich gekleidet ging es bei der folgenden Band, den Reichen Söhnen zu. Mit ihren rosa Polohemden und den umgebunden Pullis wirkten sie wie frisch vom Golfplatz (oder einer sehr klischeehaften BWL-Vorlesung) kommend. Die Texte: provozierend. Die Musik: punkig. Die nachfolgenden Bands, darunter Seed to Tree aus Luxemburg, waren den Zuschauern wohl etwas zu seicht, der Platz vor der Bühne lichtete sich. Selbst bei der Hamburger Formation Brett, die wieder ordentlich aufs musikalische Gaspedal trat, war nur mäßig was los. Beim Headliner Goldroger ging es im Volk der Festivalbesucher dann wieder etwas bewegter zu.

