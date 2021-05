Veranstaltungen in Butjadingen: „Kultur am Deich“ fällt an diesem Samstag aus

Tossens Das ist wirklich gemein: Monatelang mussten in Butjadingen alle Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden. Nun darf es endlich wieder Kultur geben, und das Wetter spielt nicht mit. Die Organisatoren haben sich schweren Herzens entschlossen, wegen des schlechten Wetter die für diesen Samstag geplanten Veranstaltungen im Rahmen des Pfingst-Events „Kultur am Deich“ am Tossenser Friedenstrand abzusagen.

Wer bereits einen Strandkorb für die Gastspiele von Werner Momsen, Konrad Stöckel oder den Circus Unartiq gebucht hatte, kann diese Eintrittskarte für den Pfingstsonntag nutzen. Dann sollen die drei Veranstaltungen wie geplant in Tossens über die Bühne gehen. Konrad Stöckel startet um 15 Uhr, der Circus Unartiq um 18 Uhr und Werner Momsen um 19.30 Uhr. Die Wetterprognose für Sonntag ist zumindest ein bisschen freundlicher.

Um besser planen zu können, bittet Melanie Schmidt, Veranstaltungsleiterin von Tourismus-Service Butjadingen, alle Zuschauer, dir für diesen Samstag gebucht hatten und nun auf den morgigen Sonntag wechseln möchten, sich kurz bei ihr zu melden (Telefon 0174/9098055).

Wer nicht auf Sonntag ausweichen möchte, kann sein Ticket in der kommenden Woche bei der Tourist-Info in Burhave oder in Tossens gegen Erstattung des bezahlten Geldes wieder abgeben.