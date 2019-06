Tossens Das 26. Zirkus- und Drachenfest in Tossens (Gemeinde Butjadingen) fällt zumindest am Samstag dem starken Wind zum Opfer. Das teilte die Veranstaltungsleiterin Melanie Schmidt vom Tourismus-Service Butjadingen heute mit. Ursprünglich sollte das Fest am Samstag um 11 Uhr losgehen. Bei den stürmischen Winden ist aber an aufsteigende Drachen und Zirkuszelte am Boden nicht zu denken.

Zuversichtlich zeigt sich Schmidt, dass das Zirkus- und Drachenfest wie geplant am Pfingstsonntag und -montag jeweils ab 11 Uhr stattfinden kann. Eintrittsbänder für Samstag behielten auch am Sonntag somit ihre Gültigkeit. Im vergangenen Jahr waren 18.000 Menschen zu Gast am Tossenser Friesenstrand.