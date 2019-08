Waddens Was bleibt, wenn die Tochter auszieht? Erdnussflips in der Sofaritze? Ein Pizzarest unter dem Bett? Ein Kopfhörer auf der Waschmaschine? Aufklärung über all das gibt es ab dem 5. Oktober im Saal der Gaststätte Butjenter in Waddens. Dann hat das neue hochdeutsche Stück der Theatergruppe Waddens Premiere. „Eltern-Zartbitter“ ist der Titel der Komödie mit Anspruch, für die die Waddenser zurzeit eifrig proben.

Eine Antwort auf die Frage, was bleibt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, lässt sich in diesem Fall schon mal ganz leicht beantworten: Rieke und Rufus Sögel bleiben. Palinas Eltern, die im Mittelpunkt des Dreiakters aus der Feder von Bernd Spehling stehen, haben auf einmal viel, viel Zeit füreinander. Aber wofür eigentlich genau? Was sollen sie mit dieser Zeit anfangen?

Während Sandy, Riekes alleinstehende Freundin, vor Ideen sprüht, hadert Rufus damit, dass er in diesen Ideen nicht vorkommt. Als schließlich die eigens beauftragte Agentur „Eltern-Zartbitter“ anrückt, wird klar: Die Eheleute Sögel sind längst zur Elternbaustelle geworden.

Die Premiere am Samstag, 5. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr. Nach dem Stück steigt noch eine Party mit DJ Rudolf Diers. Karten für die Premiere kosten im Vorverkauf 8 Euro und – wenn dann nicht längst alle Plätze vergeben sind – an der Abendkasse 10 Euro.

Die folgenden weiteren Aufführungen sind geplant: Abendvorstellungen soll es am Freitag, 11. Oktober, und am Freitag, 18. Oktober, geben. Wer mag, kann im Vorfeld ab 18 Uhr an einem Buffet teilnehmen. Das Stück beginnt jeweils um 19.30 Uhr. Theaterkaffee steht am Sonntag, 13. Oktober, auf dem Programm; die Kaffeetafel beginnt um 14 Uhr, das Stück um 15 Uhr. Ein Theaterfrühstück schließlich wird im Butjenter am Sonntag, 20. Oktober, ab 9.30 Uhr serviert; der Vorhang fürs Stück öffnet sich um 11 Uhr.

Inklusive Frühstücks- oder Abendbuffet kosten die Karten 21,50€ Euro, während für das Theaterkaffee 13 Euro fällig werden. Wer nur das Theaterstück anschauen möchte, zahlt 8 Euro. Erhältlich sind die Eintrittskarten im Butjenter (Telefon 04733/1634).

Philip von Loeper, Bianca Poustourlis, Sofia Poustourlis, Kristin Warns, Lasse Malle, Hartmut Kühne, Maurice Meinköhn€ und Frederik Neehuis sind die Mitwirkenden auf der Bühne. Regie führt Doreen Meinköhn. Als Souffleuse fungiert Lena Beermann. Für den Bühnenbau ist Hans-Georg Schröder und für Ton und Licht Nico Micheel zuständig. Um die Maske kümmern sich Ina Bruns und Angela Petz.