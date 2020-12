Weihnachten in Butjadingen: Tossenser sagen sämtliche Gottesdienste ab

Tossens Schweren Herzens haben die Mitglieder des Kirchenrats der evangelischen Kirchengemeinde Tossens beschlossen, ab diesem Sonntag, 20. Dezember, bis voraussichtlich zum 10. Januar keine Gottesdienste mehr in der St.-Bartholomäus-Kirche stattfinden zu lassen. Auch der geplante Heiligabend-Gottesdienst in der Alten Reithalle muss ausfallen.

Damit sind die Tossenser die erste Kirchengemeinde in Butjadingen, die auf die jüngste Entwicklung der Corona- Pandemie reagiert. Lektor und Sprecher Jan-Wilhelm Hessenius teilt mit, dass der Beschluss im Gemeindekirchenrat einstimmig und mit folgender Begründung gefasst worden sei: Alle Bevölkerungsgruppen bringen im jetzigen harten Lockdown große Opfer. So müssten auch die Christen höchste Solidarität und Bereitschaft zeigen, um die hohen Infektionszahlen zu senken. Sämtliche Kontakte müssen auf ein absolut notwendiges Minimum reduziert werden, so Jan-Wilhelm Hessenius. Jede Begegnung, die nicht stattfindet, sei gut.

Wo ein physischer Gottesdienst nicht möglich ist, wollen die Mitglieder des Gemeindekirchenrats einen anderen Weg gehen und den Tossenser Haushalten nächste Woche eine Weihnachtsandacht in schriftlicher Form zustellen. Die bereits für Heiligenabend angemeldeten Gemeindeglieder werden telefonisch verständigt. Trauergottesdienste und Bestattungen werden im Rahmen der Corona-Bestimmungen weiterhin in Tossens stattfinden.

