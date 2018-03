Wesermarsch Was wäre das Osterfest ohne ein zünftiges Feuer – zumeist am Ostersamstag, aber in manchen Orten in der Wesermarsch auch erst am Ostersonntag. Wie dem auch sei: Zum Brauchtum in dieser Region gehören Osterfeuer.

Aber so schön das Knistern, die Wärme und der beeindruckende Feuerschein auch sind, bevor das Osterfeuer entzündet wird, sind einige Regeln zu beachten, die der Sicherheit dienen.

So teilt der Landkreis mit, dass rechtzeitig vor Ostern das geplante Feuer von den jeweiligen Betreibern bei der zuständigen Stadt oder Gemeinde anzuzeigen ist. Die zuständige Verwaltung ist nämlich für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben verantwortlich.

Wer ein Osterfeuer veranstalten möchte, kann sich in den Rathäusern erkundigen, ob und welche Vorgaben es zur Standortwahl gibt (beispielsweise nicht im Moor) oder welche Sicherheitsabstände etwa zu Gebäuden, Schutzgebieten oder Gewässern einzuhalten sind.

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach dem Bundesnaturschutzgesetz auszuschließen, so die Kreisverwaltung weiter, sollte das Material erst 14 Tage vor Ostern zum Brennplatz gebracht, zwischenzeitlich Vergrämungsmaßnahmen wie Aufrütteln ergriffen und erst am Tag vor dem Brenntermin das Material aufgeschichtet werden.

Damit das Umschichten auch wie vorgegeben klappt, sollte das Feuer eine Größe von 150 Kubikmeter nicht überschreiten, rät die Kreisverwaltung.

Die Kreisverwaltung spricht von Brauchtumsfeuer oder Osterfeuer in der Regel dann, wenn das Feuer von Vereinen oder Organisationen traditionell veranstaltet wird, für jedermann zugänglich ist und auf diese Weise der Brauchtumspflege dient.

Nicht angezeigte Osterfeuer sind illegal und dürfen nicht abgebrannt werden, betont die Kreisverwaltung. Sie kündigt an, stichprobenartig zu kontrollieren.

Bei Zuwiderhandlungen oder fehlender Anmeldung würden entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden – etwa Stilllegung oder Bußgeldfestsetzung, kündigt die Kreisverwaltung vorsorglich an.

Weitere Informationen gibt es in der jeweils zuständigen Verwaltung.