Wesermarsch Die Wesermarsch ist lebendig, lebens- und liebenswert. Das ist Anlass genug, um den Landkreis entsprechend zu porträtieren. Das kürzlich herausgegebene Buch aus der Reihe „Deutsche Landkreise im Porträt“ nimmt sich der Wesermarsch an und ist unter anderem in allen Buchhandlungen der Wesermarsch erhältlich. Die Publikation ist im Oldenburger Verlag Kommunikation & Wirtschaft in enger Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung erschienen.

Profil des Landkreises

Landrat Thomas Brückmann freut sich, mit dieser Veröffentlichung der Wesermarsch gerecht zu werden: „Das 96 Seiten Buch spiegelt das unverwechselbare Profil des Landkreises Wesermarsch wider, in dem es sich gut leben und arbeiten lässt.

Die Wesermarsch ist ein attraktiver Standort in der Metropolregion Nordwest. Ein Standort, bei dem sich wirtschaftliche Vielfalt und hohe Lebensqualität verbinden. „Mit besonderen Naturräumen und maritimer wie auch touristischer Kompetenz“, so der Landrat. Zugleich dankt er allen Sponsoren, die mit der Veröffentlichung ihrer Unternehmensdarstellung das Landkreis-Buch möglich gemacht haben.

18 Autoren

Auch Martin Bolte, Pressesprecher des Landkreises, der die Redaktion übernahm, ist hochzufrieden mit dem Werk. „Die 18 Autoren informieren gekonnt anhand von Fakten in ansprechenden Texten über Wachstums- und Entwicklungspotenziale“, merkt er an. Sie würden die Vielfalt der Bildungs- und Sozialeinrichtungen beschreiben, veranschaulichten die Geschichte sowie Kultur, befassten sich mit dem Breitbandausbau, der Landwirtschaft, dem Handwerk, dem Ehrenamt, dem Rettungsdienst oder dem Küstenschutz und vermittelten einen umfassenden Überblick über die Natur, das touristische Angebot sowie die Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten im Landkreis Wesermarsch.

Die Publikation Deutsche Landkreise im Portrait „Landkreis Wesermarsch“(ISBN: 978-3-88363-406-7) kostet im Buchhandel 19,80 Euro. Das Buch ist auch in einigen Tourist-Informationen in der Wesermarsch erhältlich sowie direkt beim Verlag.