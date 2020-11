Corona: 16 seit Freitag

Wesermarsch Keine Entwarnung bei den Corona-Erkrankungen im Landkreis Wesermarsch trotz eines sinkenden Inzidenzwertes. So stellt sich die Pandemie-Lage am Montag dar.

Wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitgeteilt hat, ist die Zahl der labordiagnostisch bestätigten Covid-19-Fälle von Freitag auf Montag um 16 gestiegen. Damit sind in der Wesermarsch seit Beginn der Pandemie insgesamt 448 (Freitag: 432) Fälle amtlich registriert worden. Der Inzidenzwert ist trotz der steigenden Fallzahlen im Vergleich zu Freitag (72,2) gesunken. Das Landesgesundheitsamt gibt ihn aktuell mit 70,0 an. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner es in der vergangenen sieben Tagen gegeben hat. In der Wesermarsch wird dieser Wert angepasst, denn im Landkreis leben weniger als 100 000 Einwohner.

Die Zahl der derzeit noch Erkrankten ist um 4 auf 89 (Freitag: 93) gesunken. Die 16 aktuell erfassten Covid-19-Fälle verteilen sich auf fünf Kommunen in der Wesermarsch, und zwar auf Berne (+4), Brake (+7), Elsfleth (+3), Jade (+1) und Lemwerder (+1). Bisher sind kreisweit acht Personen an oder in Verbindung mit Covid-19 verstorben.

->

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail