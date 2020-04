Corona-Pandemie: Ein Wesermarsch-Sommer ganz ohne große Feste

Wesermarsch Dieser Sommer wird ganz anders: Bis Ende August dürfen, wie auch im Rest Deutschlands, aufgrund der Corona-Pandemie keine Großveranstaltungen in der Wesermarsch stattfinden. Kein Drachenfest in Lemwerder, kein Binnenhafenfest in Brake, kein Gartenmarkt in Elsfleth – wer sich diese Termine schon im Kalender markiert hatte, kann sie nun wieder streichen.

„Ich halte diese Entscheidung für richtig“, sagte am Donnerstag Brakes Bürgermeister Michael Kurz. Die Beschlüsse der Bundesregierung seien nachvollziehbar und richtig. „Gesundheitsschutz geht vor feiern“, erklärte er.

In der Stadt Brake werden jetzt das Binnenhafenfest im August, das Stadtfest im Juni und wahrscheinlich auch die Summerlounge an der Kaje abgesagt.

Auch für den OLB-hkk-Lauf im September sieht es nicht gut aus. „Wir werden uns als Organisationsteam zusammensetzen. Ich halte es für wahrscheinlich, dass der Lauf abgesagt wird“, so Kurz. Die Planungen für die Veranstaltung müssten demnächst beginnen, dadurch würden Kosten entstehen.

Auch in anderen Städten und Gemeinden ändert sich der Veranstaltungskalender. Das Drachenfest in Lemwerder findet traditionell im August statt und muss daher ebenfalls ausfallen. Der beliebte Gartenmarkt in Elsfleth zum Muttertag ist auch bereits abgesagt.

Ob der Pferdemarkt in Ovelgönne im September stattfinden wird, ist noch nicht entschieden. Das Organisationsteam will sich in den nächsten Tagen zusammensetzen und über das Thema sprechen.

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch in ihrer neuen Anordnung Großveranstaltungen bis Ende August verboten, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.