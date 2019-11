Fahrt zum Weihnachtsmarkt

Wesermarsch Die Ortsgruppe Wesermarsch der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) lädt ihre Mitglieder auch in diesem Jahr wieder zum Besuch des Weihnachtsmarktes in Oldenburg ein. Die Fahrt findet am Mittwoch, 4. Dezember, statt. Der Bus startet um 11 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Lüttke an der Deichgräfenstraße 19 in Nordenham und fährt anschließend weiter durch die Wesermarsch. Haltestellen sind in Rodenkirchen (Marktplatz, 11.15 Uhr), Brake (Tankstelle Schwetmann, 11.30 Uhr) und Elsfleth (Stadthalle, 11.45 Uhr). Zur Rückfahrt startet der Bus um 19 Uhr in Oldenburg. Anmeldungen für die Tour nach Oldenburg nimmt der Ortsgruppen-Vorsitzende Kurt Buchholz bis zum 28. November unter der Telefonnummer 04731/39984 entgegen.