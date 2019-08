Wesermarsch Zum sechsten Mal lädt das Diakonische Werk Wesermarsch zur „Woche der Diakonie“ ein, die in diesem Jahr vom 1. bis zum 8. September stattfindet. Das vielfältige Angebote werde vorgestellt, betonten jetzt Karin Schelling-Carstens, Leiterin des Diakonischen Werks Wesermarsch, sowie Diakoniepfarrer Ingmar Hammann.

Mit Gottesdiensten in den evangelischen Kirchengemeinden der Wesermarsch wird die Diakonie-Woche am Sonntag, 1. September, um 10 Uhr eingeläutet.

In den darauffolgenden Tagen sind Menschen dazu eingeladen, die verschiedenen Einrichtungen kennenzulernen, um so einen Einblick in die Arbeit zu erhalten. Am Montag, 2. September, ist die Kleiderkammer in Berne, Am Kirchhof 1, von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Jeder ist herzlich willkommen.

Informationen aus der Schuldnerberatung sowie aus der Kurberatung gibt es am Dienstag und Donnerstag, 3. und 5. September, von 8 bis 12 Uhr in den Räumen an der Bürgermeister-Müller-Straße 9 in Brake. Und am Mittwoch, 4. September, wird für 9 bis 12 Uhr zu einem Pfarrkonvent zum Thema „Diakonie in der Wesermarsch“ nach Nordenham-Einswarden, Heiligenwiehmstraße 14, eingeladen.

Weiter geht es am Mittwoch, 4. September, von 15 bis 17 Uhr im Martin-Luther-Haus, Mittelweg 5, in Nordenham. Ein Erfahrungsaustausch und Informationen zur Mutter-/Vater-Kind-Kur stehen auf dem Programm. Die kirchlich-diakonischen Einrichtungen kommen am Donnerstag, 5. September, von 14.30 bis 16.30 Uhr im evangelisch-lutherischen Gemeindehaus in Elsfleth zusammen. „Stöbern und kaufen“ heißt es am Freitag, 6. September, von 14 bis 17 Uhr im „Second Design“, Heiligenwiehmstraße 14, in Einswarden.

Der regionale Abschlussgottesdienst wird am Sonntag, 8. September, in der St.-Marien-Kirche, Deichstraße 120, in Warfleth gehalten. Beginn ist um 10 Uhr. Ein Frühschoppen bietet dann Gelegenheit zu Gesprächen.